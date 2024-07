Wimbledon: Sinner si prepara alla sfida del vincitore tra Shelton e Shapovalov. Agli ottavi anche Jasmine Paolini

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Agli ottavi di Wimbledon Jannik Sinner si prepara per incontrare domani 7 luglio il vincente del match del terzo turno tra l'americano Shelton (14) e il canadese Shapovalov dopo aver liquidato in 3 set il serbo Miomir Kecmanovic, 61 64 62 in un'ora e 40' di gioco.

Agli ottavi arriva anche Jasmine Paolini, n.7 del seeding, che si sbarazza in 2 set, 76 (4) 61, la canadese Andreescu dopo un'ora e 33'. L'azzurra ora agli ottavi affronterà l'americana Keys, testa di serie numero 12. - (PRIMAPRESS)