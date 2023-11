Anticipo Serie A: la Roma batte l’Udinese nel finale di partita (2-1) con El Shaarawy al 90'

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma riesce a strappare la vittoria con l'Udinese nel finale di gara (2-1) e sale al 5° posto. Mancini colpisce di testa di poco a la- to sul cross di Pelegrini,poi (20') indirizza in rete il lancio di Dybala. Silvestri attento su Pellegrini in un primo tempo di chiara marca giallorossa.L' Udinese si vede nella ripresa. Thauvin a lato, Walace fermato da Rui Patricio. Al 57' il pari lo sigla Thauvin, di testa su cross di Payero. La Roma riparte senza fretta.All'81' ottima combinazione Bove-Lukaku-Dybala che fissa il sor- passo. Chiude El Shaarawy al 90'. - (PRIMAPRESS)