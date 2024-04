Milano Design Week: la Sonosfera di Pesaro candidata al premio del pubblico del Fuorisalone Award

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Sonosfera di Pesaro, l'installazione semisferica per l'ascolto in alta definizione di contnuti sonori, trasferita al Fuorisalone della Milano Design Week, all'interno dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - per promuovere l'anno italiano della cultura di Pesaro 2024 - è candidata alla selezione del Fuorisalone Award che l'organizzazione assegna alle installazioni più indimenticabili in mostra a Milano sia per contenuti che per contrnuti di rilevanza e interesse per la community internazionale della progettualità. Il premio punta ad avere una valenza fortemente democratica, poiché decretato sulla base delle votazioni dirette del pubblico, rese possibili su una sezione dedicata. Il pubblico, ogni anno ampio e variegato, è quindi chiamato a esprimersi sulle installazioni e gli eventi più coinvolgenti ed emozionanti.

Il lavoro congiunto di un comitato tecnico pone invece l’attenzione su contenuti e progetti di rilevanza per il Design, qualitativamente innovativi e ricchi di significato, i quali concorrono per aggiudicarsi i premi speciali. Una sezione quindi dell’Award che punta a risollevare il tema della Cultura del Progetto, che non si manifesta necessariamente nella sua espressione fisica ed estetica, ma nel suo contenuto più profondo, producendo valore e offrendo visioni alternative e sempre più innovative.

"Siamo sicuri che il pubblico della Milano Design Week saprà riconoscere ed apprezzare l'eccezionalità di questa mega installazione del Fuorisalone Award unica nel suo genere per l'ascolto fedelissimo dei contenuti sonori di una foresta amazzonica creando un'esperienza emozionale di grande impatto" ha commentato il Direttore Generale di Pesaro 2024, Silvano Straccini.

Il vincitore verrà annunciato sabato 20 aprile mentre l'assegnazione del riconoscimento avverrà Domenica 21 aprile presso la sede del progetto vincitore. - (PRIMAPRESS)