Liste attesa sanità: si della Camera con 171 voti a favore e 122 contrari. Ecco come si ridurranno i tempi d'attesa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera definitivo alla Camera alla conversione del decreto Liste d’attesa che era stato già approvato dal Senato. Il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle Liste di attesa delle prestazioni sanitarie è stato approvato dall’aula di Montecitorio con 171 sì e 122 voti contrari.

“Abbiamo vissuto sulla nostra pelle, in questi ultimi anni soprattutto, quanto il sovraccarico del Ssn abbia segnato le nostre vite e palesato le fragilità ereditate una situazione sanitaria in emergenza e, negli anni passati, definanziata per ben 37 miliardi di euro. Chiusure di ospedali, tagli al personale, blocco del turn over e mancanza di programmazione hanno messo in ginocchio il nostro Ssn. Questo Governo e questa maggioranza di Centrodestra, finalmente, riescono a porre rimedio a questa situazione: con l’approvazione del dl Liste d’Attesa alla Camera riusciremo a venire a capo delle criticità che da troppo tempo impediscono di dare risposte veloci ed efficaci ai cittadini, diminuendo i tempi di attesa nella sanità per visite mediche, esami diagnostici e interventi chirurgici, implementando e digitalizzando i sistemi informatici per la gestione delle prenotazioni e restituendo ai territori una sanità più efficiente ed accessibile a tutti. Questo Governo ha stanziato risorse per la sanità come mai prima, e proseguirà in questa direzione”. Così in una nota Francesco Maria Rubano (FI), deputato e Vice Segretario regionale di Forza Italia Campania. -- - (PRIMAPRESS)