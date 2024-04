Dalle gestione delle risorse umane all'Intelligenza Artificiale: un convegno di Sinergia e Confindustria a Pesaro Urbino

(PRIMAPRESS) - PESARO URBINO - Martedì 16 aprile (ore 15) presso la sede di Confindustria di Pesaro Urbino, si terrà il convegno "Gestire le persone in azienda nell'era delle macchine pesanti".

Trasversale ad ogni settore e imprenscindile da scelte stategiche aziendali, l’intelligenza artificiale, nelle sue diverse espressioni, è ormai una realtà nella vita delle imprese e sta accompagnando un processo sempre più veloce di trasformazione del lavoro.

"Conoscere gli strumenti di intelligenza artificiale applicabili ai propri processi creativi e produttivi ma anche nella gestione delle risorse umane, significa imprimere velocità accorciando i tempi delle analisi di mercato. Ovviamente parallelamento vanno osservati i delicati risvolti giuridici ed etici". E' quanto anticipato da Flavio Tonetto, AD del Servizio Lean Technology di Sinergia e partner del progetto Pesaro CTE Square che ha proposso l'iniziativa in collaborazione con Confindustria Pesaro Urbino coinvolgendo relatori che da tempo studiano il fenomeno della digitalizzazione dei processi e nello specifico gli strumenti di intelligenza artificiale nelle loro differenti declinazioni.

All'incontro prenderanno parte: Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab; Benedetta Giovanola, professoressa ordinaria di Filosofia morale all’Università di Macerata e Titolare Cattedra Jean Monnet – Ethics for inclusive digital Europe; Paolo Pascucci, professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino e fondatore del portale Olympus per la salute e sicurezza sul lavoro e Flavio Tonetto, socio fondatore, amministratore delegato e responsabile R&S di Sinergia EPC. - (PRIMAPRESS)