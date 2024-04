Milano Design Week: la Sonosfera di Pesaro conquista il 4º posto al Fuorisalone Award

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Sonosfera di Pesaro 2024 conquista i visitatori alla Design Week di Milano. L'installazione di ascolto sonoro ad altissima definizione, unica nel suo genere e tra i simboli della Capitale italiana della cultura 2024, conquista il 4° posto tra più di 1125 progetti in gara per il FuoriSalone Award.

Selezionata dal pubblico come uno tra gli eventi più memorabili della Milano Design Week, “Sonosfera® conferma la rilevanza e l’attualità de ‘La natura della cultura’ che muove Pesaro 2024 e la capacità comunicativa dei suoi progetti all’interno di una delle più rilevanti piattaforme internazionali del design”, precisa Silvano Straccini, direttore generale di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura. Sonosfera® e il progetto ‘Fragments of Extinction /Frammenti di estinzione - Il Patrimonio Sonoro degli Ecosistemi’, del ricercatore e compositore eco-acusticoDavid Monacchi, esplorano un'integrazione innovativa di arte, natura e tecnologia, pilastri del programma culturale di Pesaro 2024 “offrendo ai visitatori un'esperienza di ascolto profondamente coinvolgente e unica”.

L’installazione, realizzata nell'ambito della mostra evento INTERNI CROSS VISION, sarà presente e fruibile fino al 28 aprile - grazie a CTE Square - Casa delle tecnologieemergenti e Renco Spa - nel Cortile d’Onore Pio VII dell’Università Cattolica (Largo Gemelli, 1), trasformando l'ambiente in un anfiteatro tecnologico immersivo. Il successo di Sonosfera® al FuoriSalone sottolinea “l'impegno nel promuovere la consapevolezza ecologica e la conservazione della biodiversità attraverso l'innovativo utilizzo del suono. Il progetto va oltre l'intrattenimento, educa e sensibilizza sull'importanza del rispetto per l'ambiente”. Straordinaria la risposta del pubblico dei FuoriSalone: sono stati oltre 4.000 i visitatori che si sono immersi nella Sonosfera®, in soli quattro giorni.

Sonosfera® e il progetto ‘Fragments of Extinction /Frammenti di estinzione - Il Patrimonio Sonoro degli Ecosistemi’, “continuano a rappresentare un esemplare connubio di creatività e impegno ambientale, confermando il ruolo di Pesaro 2024, come faro di cultura e innovazione nel panorama italiano e internazionale”, ha concluso Straccini. Sonosfera® è un progetto del Comune di Pesaro. Fino 28 aprile sarà eccezionalmente installata, grazie a CTE Square - Casa delle tecnologie emergenti e Renco Spa, nel Cortile d’Onore Pio VII dell’Università Cattolica, che per la prima volta apre le porte alla Milano Design Week, diventando una delle sedi della mostra di INTERNI. È un teatro unico al mondo per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica. Il progetto studia e propone i paesaggi sonori delle foreste primarie equatoriali registrati da Monacchi durante le spedizioni in tutto il pianeta. L’esperienza diretta e in tempo reale del suono degli ecosistemi che si vive all’interno della Sonosfera®, costituisce uno strumento di consapevolezza verso il cambio di paradigma e la transizione ecologica, ormai richiesti inderogabilmente alla nostra civiltà. - (PRIMAPRESS)