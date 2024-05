Pesaro: presentato dal vicesindaco Daniele Vimini, il programma della 3ª edizione di WeNature

(PRIMAPRESS) - PESARO - Presentata nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, la 3ª edizione di WeNature, il format di clima, ambiente, osservazione naturalistica, talk ed escursioni-laboratorio. Dal 9 al 12 maggio, quest'anno, oltre Fiorenzuola di Focara tra i borghi più belli d’Italia, nel cuore verde del Parco Naturale Monte San Bartolo, si aggiunge la location del Parco Urbano Miralfiore a due passi dal centro storico e Piazza del Popolo.



“WeNature - ha dichiarato in apertura Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza - è nata a partire dal tema del birdwatching, una pratica che, nel mese di maggio, trova il momento migliore per essere vissuta nel nostro splendido San Bartolo. È una manifestazione in cui crediamo tanto e che quest’anno, nell’edizione della maturità, si amplia nelle giornate, nelle sedi di svolgimento – raggiungendo anche il Parco Miralfiore e l’Alusferadi piazza del Popolo - e nelle tematiche. A partire da quella ambientale, trattata a 360°; a quella legata alla tutela della biodiversità delle specie animali del territorio; per giungere alla didattica e alla socialità, riferimenti importanti che coinvolgeranno i piccoli studenti. Sarà un racconto di fortissima attualità che si intreccia a ‘La natura della cultura’ di Pesaro 2024 con una proposta che unisce patrimonio artistico, ambientale, sostenibilità e tecnologia”. “Stimolare la curiosità della conoscenza degli animali che vivono nel parco della propria città - ha affermato Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza - offre agli studenti, una narrazione comprensibile della sostenibilità come con il format di WeNature. Il gioco diventa insegnamento grazie all'iniziativa Safari Kids con cui gli alunni di scuole primarie e secondarie dovranno scoprire gli animali che abitano il parco". con una proposta formativa, divertente e di forte attrazione. Lo farà, per la sua edizione ‘da Capitale’ anche con le scuole della città, chiamate a vivere una giornata alla scoperta delle meraviglie del Parco. Uno scrigno all’interno della città che accoglierà la caccia al tesoro alla ricerca degli animali simbolo del San Bartolo, e che premierà i partecipanti con un particolare passaporto e con una giornata di divertimento e formazione assicurati”. In collegamento video Santina Grande, vicepresidente di Federparchi, partner dell’evento e Marco Lanzaronedirettore di Rai Radio Kids, media partner di WeNature: “Abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa perché la natura nonché la conoscenza e il rispetto dell’ambiente sono al centro del nostro lavoro in radio dedicato al mondo delle bambine e dei bambini. Quando affrontiamo questi temi, ci scrivono messaggi originali e pieni di emozione. Come media partner diffonderemo al meglio la conoscenza sui temi di WeNaturesegnalando più volte il programma dell’evento che sarà sicuramente di successo”. “I parchi naturali - ha spiegato Santina Grande - sono fondamentali nella vita dell’uomo anche se poco conosciuti. Eventi come WeNature, rivolti ai ragazzi soprattutto, sono importanti per diffonderne la conoscenza di questi scrigni di tesori naturali e per fare comprendere il valore della natura”. E’ intervenuto Silvano Leva, presidente dell’Ente Parco San Bartolo: “E’ un’iniziativa alla quale ho partecipato lo scorso anno a pochi giorni dalla nomina da presidente del Parco. Il programma, dove vedo una presenza importante su Fiorenzuola con le tante guide a disposizione, è stato seguito in buona parte dal direttore dell’Ente Parco Marco Scriboni. La seconda edizione mi è piaciuta molto, spero di dare un contributo positivo per la terza”. “Questa edizione si è arricchita moltissimo con l’aggiunta di nuove date e appuntamenti - ha raccontato Franco Cernigliaro, Ceo di Swarovski Optik - per onorare il titolo di Pesaro 2024 e per fare spazio a nuove esperienze grazie a Swarovski Optik, che in occasione del settantacinquesimo anniversario dalla sua fondazione, farà provare ai visitatori il primo binocolo al mondo supportato dall’intelligenza artificiale, un modello che è in grado di assistere l’utilizzatore nel riconoscimento di più di novemila specie di uccelli e mammiferi. Funzionalità straordinarie che permetteranno di godere della natura attraverso un’esperienza emozionante, unica”. L’edizione 2024 pone maggiore attenzione al tema della Cultura della Natura portando a scoprire gli istituti primari e secondari di Pesaro, la flora e la fauna delle aree verdi e dei parchi naturali di prossimità. Con il Safari Kids by Swarovski Optik, gli studenti, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 maggio (dalle ore 10) vanno alla ricerca di “indizi” per scoprire tracce della fauna all’interno del parco urbano Miralfiore per ottenere il Passport Safari Kids di WeNature. Evento realizzato con la media partnership di Rai Radio Kids. Il clima e il ruolo che le aree verdi naturali potranno esercitare sulle prossime stagioni che si preannunciano tra le più siccitose, è il tema del talk di venerdì 10 nell’Alusfera in piazza del Popolo, in collaborazione con Federparchi e con la presenza di esperti del CNR e dell’Enea. Intervengono: Paolo Bonasoni (ISAC-CNR), Mihaela Mircea (ENEA), LucaSantini (Federparchi), Bruno Bassano (Parco Nazionale Gran Paradiso), Aida Morelli (Parco Delta del Po), Santina Serenella Grande (Parco Fiume Sile), Marco Scriboni (Parco Monte San Bartolo), Mia Canestrini (Naturalista e divulgatrice), Franco Cernigliaro (Swarovski Optik), Sergio Pitamitz (National Geographic). Conduce Roberta Ammendola (RaiNews24). Alle ore 20.30 escursione “Alla scoperta delle lucciole” passeggiata facile per conoscere questi insetti meravigliosi. A cura de La Ginestra del San Bartolo. Sabato 11 e domenica 12 sono le giornate dedicate agli incontri della natura e escursioni. Come sempre c’è lapossibilità di fare esperienze outdoor emozionanti, dalle escursioni ai laboratori, dai percorsi in bici al bird-watching. Sabato 11 si terrà la seconda edizione di Adriatico da recuperare, conferenza sull’ambiente costiero del parco naturale del San Bartolo: biodiversità e inquinamento. Appuntamento nella sede Sub Tridente Strada tra i due porti, 42 dalle ore 9. - (PRIMAPRESS)