Fuorisalone Milano Design Week: il debutto della Sonosfera di Pesaro nell'Università Cattolica del Sacro Cuore

(PRIMAPRESS) - MILANO - Grande debutto al FuoriSalone della Milano Design Week della Sonosfera, l'installazione tecnologica "trasportata" da Pesaro all'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'iniziativa, promossa da Pesaro Capitale Italiana Della Cultura 2024 in collaborazione con Interni Cross Vision e l’ateneo lombardo, ha trasferito all'ombra del Duomo l'intero progetto ‘Fragments of Extinction /Frammenti di estinzione – Il Patrimonio Sonoro degli Ecosistemi’, del ricercatore e compositore eco-acustico David Monacchi, racchiuso in una semisfera che consente la più alta definizione dei suoni facendo vivere un'esperienza di un habitat amazzonico. L'operazione di trasferimento è stata possibile grazie alla Casa delle tecnologie emergenti di Pesaro, un hub per connettere la ricerca delle aziende hi-tech del territorio pesarese con le piccole e medie imprese del turismo e della cultura per il trasferimento di knowhow. La Sonosfera resterà installata eccezionalmente, dal 16 al 28 aprile, nel Cortile d'Onore Pio VII dell'Università Cattolica che per la prima volta apre le porte alla Milano Design Week, diventando una delle sedi della mostra di INTERNI. Sonosfera® è un teatro unico al mondo per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica. Il progetto studia e propone i paesaggi sonori delle foreste primarie equatoriali registrati da Monacchi durante le spedizioni in tutto il pianeta. L’esperienza diretta e in tempo reale del suono degli ecosistemi che si vive all’interno della Sonosfera®, costituisce uno strumento di consapevolezza verso il cambio di paradigma e la transizione ecologica, ormai richiesti inderogabilmente alla nostra civiltà. Il pubblico è seduto in una doppia cavea simile a un anfiteatro, costruito per essere acusticamente perfetto, isolato dall’esterno e completamente fono-assorbente all’interno. Il suono proviene da 45 altoparlanti che si combinano creando al centro un campo sonoro sferico molto prossimo alla realtà. Gli spettrogrammi del suono e i contenuti audiovisivi sono proiettati a 360° ad altissima definizione e l’esperienza è quella di una vera e propria immersione in un panorama sonoro e visivo e di un’esplorazione sensoriale molto potente. Grazie alla coinvolgente esperienza proposta, la Sonosfera® costituisce uno straordinario strumento di divulgazione sia scientifica che per un pubblico più ampio,arrivando a coprire una serie di ambiti legati alla ricerca nelle scienze e nell’arte, all’educazione ecologica ed estetica. Pesaro, eletta Capitale italiana della cultura 2024, si fa custode di un sapere innovativo, dove la commistione di arte, natura e tecnologia disegnano un futuro nuovo e in divenire. “La Sonosfera® è un patrimonio mobile unico, costruito non solo per la nostra città, ma per l’Italia e l’Europa intera – ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Un contenitore di bellezza, di arte, di sostenibilità, di innovazione, ovvero delle grandi sfide epocali che ci aspettano. È un esempio concreto che unisce e ben rappresenta La natura della cultura che stiamo raccontando attraverso la programmazione di Pesaro 2024. Un progetto a cui teniamo molto, inaugurato alla presenza del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che è stato centrale nel percorso di candidatura a Capitale italiana nella cultura 2024 e lo sarà per quello che intraprenderemo insieme ad Urbino per la Capitale europea della Cultura 2033. Per noi è motivo d’orgoglio portare la Sonosfera® a Milano, città lungimirante e che guarda al futuro. Ringrazio l’Università Cattolica, Renco e a CTE Square hanno reso possibile questo straordinario momento”. Per il vicesindaco Daniele Vimini “il FuoriSalone rappresenta la casa ideale per il primo vero e proprio viaggio che Sonosfera®, itinerante per sua concezione, compie per raccontare la duplice sfida: quella della ricostruzione di paesaggi sonori tridimensionali e quella del racconto delle armonie fragili degli ecosistemi”. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di CTE Square – Casa delle tecnologie emergenti, e di Renco spa, società specializzata nel campo dei servizi di ingegneria, consulenza e costruzione nel settore energetico e delle infrastrutture civili. “Siamo consapevoli che solo le relazioni umane, l’innovazione tecnologica e gli investimenti per l’ambiente e nella bellezza possono costruire un modello di sviluppo sostenibile e lasciare un mondo migliore alle generazioni future”, spiega Giovanni Gasparini Presidente Renco Spa. La presenza di Sonosfera® al FuoriSalone 2024 vuole rappresentare un territorio, quello pesarese, che supera la classica concezione di installazione temporanea e che presenta un’opera, finora ospitata a Pesaro, in un eccellente polo del sapere: l’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Per l’Università Cattolica l’adempimento della missione di elaborazione e trasmissione delle conoscenze non è pensabile senza una costante attenzione ai progetti culturali e scientifici più moderni e originali, capaci di raggiungere un pubblico ampio suscitando emozione e sorpresa – ha dichiarato il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli –. È il caso dell’affascinante progetto di Sonosfera; un’esperienza straordinaria che siamo lieti di offrire ai nostri studenti e alla cittadinanza milanese, grazie all’inserimento dell’iniziativa nelle attività del FuoriSalone. È motivo di grande orgoglio per l’Ateneo partecipare, per la prima volta a un evento che, esempio di creatività e innovazione, è ormai parte dell’identità della città di Milano”. Sarà possibile sperimentare l’ascolto profondo e immersivo di Frammenti di Estinzione, ogni 30 minuti. - (PRIMAPRESS)