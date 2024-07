Vacanze d’Agosto: ecco le giornate da “bollino nero” per la circolazione su strade ed autostrade

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'aumento del traffico per l'esodo estivo interesserà per lo più i primi due fine settimana di agosto, in cui si prevedono partenze già da giovedì con una concentrazione del traffico nel pomeriggio di venerdì, che aumenterà nelle mattinate di sabato 3 e 10 agosto, contrassegnate dal 'bollino nero' mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche. Nella settimana di Ferragosto, secondo la Polizia di Stato si prevede poi che gli spostamenti inizieranno dal 14 con intensità sostenuta nel pomeriggio e nella mattinata del 15 agosto. - (PRIMAPRESS)