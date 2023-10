Migranti: il Governo ricorre in Cassazione contro le sentenze dei giudici di Catania per il trattenimento dei fermati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Governo ricorre in Cassazione per la questione migranti. L'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto 3 distinti ricorsi in Cassazione contro i provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di migranti. Lo rende noto Palazzo Chigi. I ricorsi contestano la motivazione del Tribunale,che evidenziava la violazione delle norme Ue. "La direttiva prevede procedure specifiche alla frontiera per decidere sulla protezione internazionale" e "stabilisce il trattenimento o pagamento di una cauzione.Non c'è quindi ragione per disapplicare i decreti". - (PRIMAPRESS)