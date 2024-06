Migranti: Meloni e Piantedosi in Albania per verificare il centro d’accoglienza di Gjader

(PRIMAPRESS) - ALBANIA - La premier Meloni oggi sarà in Albania insieme al ministro dell'Interno Piantedosi per verificare lo stato di realizzazione dei lavori previsti in base all'accordo sottoscritto con il primo ministro Rama sul tema migranti, secon- do quanto riferito ieri al CdM. In particolare la premier verificherà a che punto è la realizzazione del centro di prima accoglienza di Shenjin e del centro di permanenza di Gjader.

Il meteo favorevole, con mare tranquillo, in questi giorni aveva fatto riesplodere gli sbarchi a Lampedusa pertanto nuovamente l'hotspot al collasso e riaccendendo la questione migranti che il governo Meloni intende arginare con l'accordo con l'Albania. - (PRIMAPRESS)