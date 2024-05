Chicco Forti oggi sarà in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. L’arrivo a Pratica di Mare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chico Forti, il 65enne trentino detenuto da 24 anni in un penitenziario della Florida, è partito per l’Italia. È atteso già per questa mattina all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Ieri sera, infatti, un Falcon 2000 della Aeronautica Militare è decollato da Miami per riportarlo a Roma. Una trattativa diplomatica portata a casa con successo dal governo italiano e dal presidente del Consiglio che negli ultimi mesi ha lavorato personalmente nel massimo riserbo e in sinergia con le autorità americane. - (PRIMAPRESS)