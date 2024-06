Migranti: il Consiglio di Stato sospende il trasferimento di motovedette italiane in Tunisia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sospeso fino a nuova decisione, il trasferimento di motovedette italiane alla Tunisia. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso delle associazioni che contestavano il finanziamento di 4,8 mln per il trasferimento di 6 motovedette.Il ricorso era stato bocciato dal Tar. La decisione sul merito attesa per l'11 luglio. Gli avvocati delle associazioni argomentano che "come sostenuto anche dall' Onu, fornire motovedette alle autorità tunisine,vuol dire aumentare il rischio di deportazioni illegali di migranti". - (PRIMAPRESS)