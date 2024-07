Migranti: sbarcati a Lampedusa i 44 gambiani salvati da un peschereccio tunisino al largo di Sfax

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Sono sbarcati a Lampedusa i 44 migranti salvati ieri da un peschereccio tunisino dopo l'affondamento del barchino su cui viaggiavano. Dal loro racconto ci sarebbero tre dispersi. Dopo essere stati salvati in mare sono stati trasferiti su una motovedetta della Guardia costiera. In maggioranza cittadini del Gambia, i migranti erano partiti da Sfax, in Tunisia. - (PRIMAPRESS)