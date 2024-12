Ucraina: stanziati 650 mln di aiuti dalla Germania. L’annuncio di Sholtz arrivato a Kiev

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La Germania fornirà all'Ucraina nuovi aiuti militari per un valore di 650 milioni di euro. Lo ha fatto sapere il cancelliere Scholz, che si trova a Kiev per una visita a sorpresa. Scholz ha voluto ribadire il sostegno di Berlino a Kiev. "Sono arrivato in treno,attraversando un Paese che si difende dalla guerra di aggressione russa da oltre 1.000 giorni", ha scritto su X. Ieri anche i nuovi vertici dell'Ue sono andati a Kiev,e hanno confermato il loro appoggio militare e finanziario. Una decisione che si è rafforzata dopo le dichiarazioni di Putin di essere disposto ad accordi di pace ma confermando i territori acquisiti dalla Russia dopo l'aggressione. - (PRIMAPRESS)