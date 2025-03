Ucraina: Trump verso lo stop delle armi e da Londra arriva la smentita dell’ipotesi tregua

(PRIMAPRESS) - USA - Mentre il presidente americano Trump valuterà già oggi se bloccare gli aiuti e armi all'Ucraina, dopo il suo incontro con il segretario di Stato Rubio e il segretario della Difesa, Hegseth, da Londra arriva la smentita dell'ipotesi di lavorare ad una tregua di un mese. In questo caso si fa ancora più pressante una ricerca di soluzioni per l'Ucraina che con il blocco delle spedizioni di munizioni e attrezzature autorizzate e pagate durante l'amministrazione di Biden si troverebbe a corto di difesa. E come se non bastasse da Londra il ministro della Difesa britannico Pollard smentisce che Gran Bretagna e Francia abbiano concordato un piano di tregua per un mese in Ucraina. "Non è stato raggiunto alcun accordo su come dovrebbe essere una tregua. Sono sul tavolo diverse opzioni,a condizione di ulteriori discussioni con i partner americani ed europei", dice Pollard. Era stato il presidente francese Macron, in un'intervista a Le Figaro, ad annunciare un accordo con Starmer per una "tregua aerea,sui mari e sulle infrastrutture energetiche" per un mese. - (PRIMAPRESS)