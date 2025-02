Invio soldati in Ucraina, Tajani: “Italiani ma sotto forze Onu”. Salvini”Serve prudenza sull’invio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Non è la soluzione migliore mandare soldati europei" in una zona che deve essere zona neutrale fra la Russia e l'Ucraina. "Se si deve creare una zona neutrale,devono esserci soldati italiani sotto mandato Onu, non una missione dell'Occidente, percepita contro la Russia". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani. "L'Ue deve sedersi al tavolo con Stati Uniti,Russia e Ucraina, perché ha impo- sto sanzioni alla Russia. Quindi siamo parte in causa.Lo ha riconosciuto anche il segretario di Stato Usa Rubio".

Posizione vicina anche quella del vicepremier Matteo Salvini: "Prima di spendere un euro in più o inviare un soldato in più, bisogna essere certi di quello che si fa". Così Salvini sull'invio di militari al confine tra Ucraina e Russia. "Abbiamo sempre votato tutti gli aiuti militari all'Ucraina e finchè ci sarà la guerra lo faremo",aggiunge."L'Europa non deve temere Trump o i dazi,ma qualche nemico interno". E "se dopo 3 anni di guerra e morti s'ipotizza un dialogo tra Russia e Ucraina, il merito non è sicuramente dell'Europa ma di Trump". - (PRIMAPRESS)