L’addio commosso di Roma all’attrice Eleonora Giorgi sulle note dei Pink Floyd. Le parole dei figli Rizzoli e Ciavarro

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ultimo saluto all'attrice Eleonora Giorgi oggi nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo di Roma. È l'ultimo commosso e partecipato saluto a Eleonora Giorgi. Grande folla per i funerali dell'attrice che si è spenta a 71 anni, dopo un terribile tumore che ha affrontato sempre con sorriso e serenità.Il feretro è entrato sulle note dei Pink Floyd. I figli dei suoi ex mariti, Rizzoli e Ciavarro,commossi e grati dell'affetto. Paolo Ciavarro:"Ci siamo presi 2 giorni per noi, ma oggi mamma l'abbiamo restituita al pubblico". Il primogenito Andrea Rizzoli:"Grande amore dalla gente" - (PRIMAPRESS)