Commissione UE, von der Leyen: “È un momento di svolta per l’Europa e l’Ucraina”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Questo è un momento di svolta per l'Europa e l'Ucraina come parte della nostra famiglia europea. E' anche un momento spartiacque per l'Ucraina". Così la presidente della Commissione Ue, von der Leyen, in un punto stampa con il presidente ucraino Zelensky. "L'Europa si trova di fronte a un pericolo chiaro e attuale, quindi deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così come dobbiamo mettere l'Ucraina - ha aggiunto - nella posizione di proteggersi e di spingere per pace duratura e giusta".

Dall'inizio dell'aggressione militare della Russia, l'UE e i suoi Stati membri hanno fornito quasi 135 miliardi di EUR a sostegno dell'Ucraina e della sua popolazione, compresi 48,7 miliardi di EUR a sostegno delle forze armate ucraine.

L'UE ha inoltre adottato sanzioni senza precedenti nei confronti della Russia: le ultime sanzioni, adottate il 24 febbraio 2025, colpiscono settori vitali dell'economia russa, tra cui il settore bancario, la flotta ombra di Putin e i beni e le tecnologie nei settori industriale ed energetico.

"Mentre costruiamo l'Europa della difesa, dobbiamo anche portare avanti la nostra agenda sulla competitività e la nostra agenda sull'autonomia strategica, in particolare sull'energia e sulle tecnologie e infrastrutture critiche - Così ha sottolineato il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa - Infatti, dobbiamo pensarle parallelamente e sempre più insieme: difesa europea, prosperità condivisa europea e autonomia strategica europea. Riguardano la forza dell'Europa. Riguardano il nostro futuro comune, la nostra sicurezza, i lavori di qualità e le nuove opportunità per le nostre regioni. Vanno di pari passo". - (PRIMAPRESS)