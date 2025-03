Meloni da Starmer dopo lo scontro tra Trump e Zelensky: “Necessario vertice USA-Europa”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo lo scontro di Trump con Zelensky alla Casa Bianca come mai accaduto in epoca moderna tra due capi di Stato, la premier italiana Giorgia Meloni volerà domani in Inghilterra per un Incontro a Downing Street con il Primo Ministro, Keir Starmer a Londra dove saranno presenti anche alcuni dei leader europei e l'alto rappresentante per gli Affari Europei, Kallas.

Al centro dell'incontro ci saranno i temi dell'Europa dibattuti da Starmer nella sua recente visita a Washington ma anche un confronto sull'Ucraina dopo la frattura con il governo USA che ha minacciato la sospensione dell'invio delle armi.

"E' necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall'Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro". Così la premier Meloni, dopo lo scontro fra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. "Ogni divisione dell'Occidente ci rende più deboli e favorisce chi vorrebbe vedere il declino della nostra civiltà". - (PRIMAPRESS)