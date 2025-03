Giustizia, nulla di fatto nell’incontro Governo-ANM. Parodi: “Chiediamo rispetto”. Meloni: “L’impianto non si tocca”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiude con un nulla di fatto l'incontro tra governo e Associazione Nazionale Magistrati (ANM). "E' stato un incontro non breve in cui c'è stato uno scambio di opinioni che, devo dire, non ha portato a sostanziali modifiche delle nostre posizioni e tantomeno di quelle del governo". Così il presidente dell'Anm Parodi, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere. "Abbiamo preso atto con chiarezza della volontà del governo di andare avanti senza alcun tentennamento, alcuna modifica", ha detto Parodi."Abbiamo chiesto un maggiore rispetto per i magistrati". Dal Governo arriva un messaggio netto: "Le parti fondamentali della riforma non si toccano". Tuttavia la premier ha "ringraziato l'associazione per le osservazioni e gli spunti emersi nel dibattito e ha annunciato la disponibilità di aprire un tavolo di confronto sulle leggi ordinarie di attuazione della riforma e sul documento in 8 punti presentato dall'Anm". - (PRIMAPRESS)