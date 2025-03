Leader mondiali ricevuti da Starmer per piani sicurezza europei. Ieri incontro con Zelensky

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Oltre 12 leader mondiali si riuniranno oggi a Londra per discutere di piani congiunti su difesa e sicurezza, mentre il sostegno militare degli Stati Uniti all'Ucraina è in bilico dopo il fallimento dei colloqui su un accordo sui minerali la scorsa settimana.

I leader europei stanno cercando garanzie di sicurezza, come la copertura aerea, da Washington come parte di qualsiasi cosiddetto accordo di pace per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina.

Keir Starmer, che ha annunciato il più grande aumento della spesa per la difesa dalla fine della guerra fredda la scorsa settimana, cercherà di convincere altri paesi europei ad aumentare le loro capacità e spese di difesa in modo che il continente sia meglio preparato ad affrontare la minaccia della Russia senza la rete di sicurezza del sostegno degli Stati Uniti che aveva offerto in precedenza Joe Biden.

Il primo ministro britannico ha incontrato ieri sera Volodymyr Zelenskyy, in quello che è stato descritto da Downing Street come uno scambio "caloroso e significativo". Il primo ministro ha ribadito il suo incrollabile sostegno all'Ucraina, aggiungendo che il Regno Unito sarà sempre al loro fianco, per tutto il tempo necessario.

Il primo ministro ha ribadito la sua determinazione a trovare una strada che ponga fine alla guerra illegale della Russia e garantisca una pace giusta e duratura che assicuri la futura sovranità e sicurezza dell'Ucraina. Oggi Zekensky verrà ricevuto anche da Re Carlo. - (PRIMAPRESS)