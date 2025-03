Bari: vigili del fuoco ancora impegnati nella ricerca dell’anziana sotto le macerie della palazzina crollata

(PRIMAPRESS) - BARI - Si è continuato a scavare tutta la notte tra le macerie alla luce delle fotoelettriche dei vigili del fuoco per trovare l'anziana signora disabile che era all'interno della palazzina crollata che era sottoposta da tempo ad una ordinanza di sgombero. Secondo le prime ipotesi, la palazzina sarebbe crollata per il cedimento di un pilastro centrale. Era stata sgomberata un anno fa perché pericolante. Erano in corso lavori di consolidamento. Secondo testimoni, di notte era usata come riparo da alcuni senzatetto. Ora sono intervenute 19 squadre dei vigili del fuoco, comprese unità droni e cinofili. Tuttavia le speranze che l’anziana disabile, rimasta in casa al momento del crollo, sia ancora viva sono esigue a causa delle tante ore di permanenza sotto le macerie e delle temperature basse della notte. I cani hanno abbaiato per due volte, all’una e trenta e alle 2.30, ma si sono rivelati due falsi allarmi. Si continua quindi a scavare e a rimuovere detriti con la ruspa. - (PRIMAPRESS)