Uccisione Harouri (Hamas): Macron invita Israele ad evitare escalation in Libano

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il presidente francese Macron ha invitato Israele a evitare un'escalation del conflitto "in particolare in Libano", a seguito di un attacco attribuito a Israele che ha ucciso il vice leader di Hamas Harouri a Beirut, come affermato dall'Eliseo. Macron, che ha parlato al telefono con il ministro israeliano e membro del gabinetto di guerra Benny Gantz, ha affermato che "è essenziale evitare qualsiasi atteggiamento di escalation, soprattutto in Libano" e che la Francia continuerà a trasmettere questi messaggi a tutti gli attori coinvolti. - (PRIMAPRESS)