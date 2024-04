Conflitto MediOriente, Hagari (Esercito Israele): “Per ora nessun attacco ma piani operativi”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - " Per ora non attaccheremo" a dirlo è il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari. "Siamo pronti e all'erta, valutiamo ogni scenario e al momento non abbiamo intenzione di estendere le nostre operazioni militari", ha spiegato Hagari: "Abbiamo approvato dei piani operativi sia offensivi sia difensivi". Teheran ha lanciato un'ondata di droni e missili su Israele che afferma di essersi difesa al 99%. L'Iran dice di aver "raggiunto tutti gli obiettivi". - (PRIMAPRESS)