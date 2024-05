Bolzano: domato l'incendio scoppiato all'Alpitronic. La Protezione Civile ha invitato i cittadini a chiudere finestre e climatizzatori

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - E' stato risolto in tarda mattinata il grande incendio divampato stamane nella zona artigianale Piani, a Bolzano, vicino ai Magazzini generali. Sulla città si è alzata un'enorme colonna di fumo e una scuola superiore nei pressi è stata evacuata. Spazio aereo chiuso. I Vigili del fuoco di Bolzano e delle aree vicine sono stati impegnati per alcune ore per domare il rogo, partito nell'azienda Alpitronic, che produce colonnine di ricarica per auto elettriche. Si ignorano le cause e se ci siano persone ferite. La Protezione aveva diramato un comunicato per esortare i cittadini a chiudere porte e finestre e spegnere i climatizzatori. - (PRIMAPRESS)