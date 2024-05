Corruzione: prima notte ai domiciliari per il governatore Toti. L'inchiesta era partita dal "dossier Striano"

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Per il governatore della Liguria Giovanni Toti, è trascorsa la prima notte ai domiciliari nella sua casa di Ameglia, lì dove ha iniziato la sua ascesa politica dopo aver lasciato Mediaset. Ieri mattina Toti era stato sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Genova. I suoi legali riferiscono di "sentirsi sereno" ma la bufera è partita. In realtà la Guardia di Finanza starebbe indagando già da quattro anni sul presidente della Regione per presunti favori a imprenditori in cambio del finanziamento al suo partito durante la campagna elettorale. Una precisazione che le opposizioni tengono a fare per smorzare le polemiche sulla giustizia ad orologeria in viata delle elezioni europee.

Il dossier da cui tutto è partito è quello del finanziere Pasquale Striano, fino ad arrivare ad intercettazioni ambientali e telefoniche sul governatore. E l'attività investigativa apre scenari che, per gli inquirenti, configurano un «rapporto di corrispettività» tra il governatore, manager e imprenditori. Finanziamenti in cambio di concessioni. Così l'accusa di corruzione è per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio. In sostanza, secondo gli inquirenti, avrebbe ricevuto 74mila euro in versamenti al «Comitato Giovanni Toti - Liguria», altri 100 in contanti e varie promesse di finanziamenti a partito per quattro appuntamenti elettorali. In cambio si sarebbe attivato per gli interessi privati del gruppo di Aldo Spinelli, imprenditore portuale ed ex presidente del Genoa e del Livorno calcio, finito anch'egli ai domiciliari, mentre il figlio Roberto è stato colpito da misura interdittiva.

Ma in questa inchiesta sono ben 21 le persone coinvolte: dal capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani agli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli e Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Insomma una matassa di intrecci che si annuncia lunga per essere dipanata completamente. - (PRIMAPRESS)