Medioriente, Israele tranquillizza i Paesi Arabi: "Non vi metteremo in pericolo"

ISRAELE - Nonostante le raccomandazioni di Usa, Regno Unito, Germania e Francia, di non innescare l'escalation del conflitto sul versante Mediorientale, la preoccupazione di un attacco di Israele all'Iran è ancora alta. Ma questa mattina lo stesso governo della Stella di David ha dovuto rassicurare i Paesi arabi della regione che la sua risposta all'attacco iraniano non li metterà in pericolo. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Kan. La rassicurazione è stata rivolta a Egitto, Giordania e Stati del Golfo, informandoli che l'azione israeliana contro l'Iran sarà effettuata in modo tale da non coinvolgerli in un'eventuale reazione da parte di Teheran. L'Iran a sua volta ha minacciato una risposta "10 volte più forte" se Israele lo colpirà. Per ora lo scontro di dichiarazioni alimenta una metodica propaganda di persuasione.