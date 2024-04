Israele: il timore di Netanyhau per una sentenza d’arresto della Corte Penale internazionale dell’Aja

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Alla lunga notte di proteste dei familiari delle vittime del 7 marzo e di migliaia di cittadini israeliani a Gerusalemme ora Benjamin Netanyahu deve far fronte ad possibile mandato di arresto della Corte Penale Internazionale dell'Aja (Cpi). Secondo i media israeliani, in settimana potrebbe arrivare un mandato di arresto per il premier, Netanyahu, per il ministro della Difesa, Gallant, e per il capo delle Idf, Halevi, da parte della Corte penale internazionale (Cpi). Il sito Walla afferma che il premier israeliano ha fatto telefonate continue per convincere gli Usa a bloccare qual- siasi decisione del tribunale dell'Aja per i crimini internazionali. E gli Stati Uniti starebbero dispiegando un disperato sforzo diplomatico in questo senso, affermano i media. - (PRIMAPRESS)