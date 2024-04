MediOriente: Blinken incontra i leader di 5 Stati arabi mentre divampa la protesta universitaria Usa

(PRIMAPRESS) - ARABIA SAUDITA - Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken è atterrato in Arabia Saudita. Sarà la prima tappa degli incontri in Medio Oriente per garantire, dopo molti tentativi andati a vuoto, di creare le premesse per un cessate il fuoco a Gaza e per creare un'argine alla profonda crisi umanitaria nell’enclave assediata.

A Riad, Blinken dovrebbe incontrare gli alti leader sauditi e tenere un incontro più ampio con le controparti di cinque stati arabi – Qatar, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania – per discutere su quale forma potrebbe prendere una governance della Striscia di Gaza.

Successivamente Blinken sarà in Giordania e Israele.

Il diplomatico USA arriva in MediOriente con un carico di tensioni e contestazioni che si stanno diffondendo tra le università americane. Gli studenti che protestano contro la guerra di Israele a Gaza hanno allestito, dopo la Columbia University, un altro accampamento nel campus dell’Università di Yale, nello stato nord-orientale del Connecticut.

La mossa arriva una settimana dopo che la polizia di Yale ha sgomberato un campo di protesta all'università e arrestato 44 studenti per violazione di domicilio, secondo lo Yale Daily News. Le autorità universitarie hanno ancora una volta esortato gli studenti a disperdersi, ha affermato il sito di notizie, affermando che avrebbero rischiato l'arresto e la sospensione se non lo avessero fatto. - (PRIMAPRESS)