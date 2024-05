Internazionali Tennis Roma: Darderi batte Shapovalov. Codacons: Prezzi troppo alti che allontanano i giovani"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Agli Internazionali di Tennis al Foro Italicodopo il debutto al femminile di Bronzetti, Brancaccio, Cocciaretto, Pedone, Di Sarra ed Errani che chiude il programma serale sul Centrale, oggi l'azzurro Luciano Darderi L'azzurro (n.54 ATP) ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov col punteggio di 6-7(4) 6-3 7-6(4) portando a casa il successo al termine di un match complicatissimo, ricco di capovolgimenti di fronte e che il talentoso canadese era arrivato ad un passo dal vincere servendo sul 5 giochi a 4 del terzo set. Domani match tra Osorio Serrano e l'americano Keys.

Intanto però, si apre una polemica per i costi eccessivi che si profilano per la finae del 19 maggio prossimo. Il Codacons ha segnalato che per l'incontro di domenica 19 maggio al campo centrale i prezzi vanno da un minimo di 298 euro a un massimo di 1.344 euro, passando per i 998 euro della tribuna "sponsor" ai 934 euro di quella "top", mentre se si vuole acquistare un abbonamento "Suite" il listino ufficiale arriva addirittura a 44.450 euro. Tariffe che danneggiano lo sport, allontanando i giovani dal mondo del tennis. Inoltre, considerati i forfait di giocatori molto attesi, da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, riteniamo che i prezzi dei biglietti dovrebbero essere rivisti al ribasso, rimborsando chi ha già acquistato gli ingressi spendendo cifre astronomiche – conclude il Codacons.