Israele prepara l’evacuazione di Rafah e acquista 40 mila tende per i profughi

Il governo di Israele sta acquistando 40mila tende allo scopo di preparare l' evacuazione di centinaia di migliaia di civili dall'area della città di Rafah, nell'estremità meridionale della Striscia di Gaza, dove le forze armate israeliane si apprestano all'annunciata offensiva di terra. Il premier israeliano Netanyahu ha an- nunciato che è stata fissata una data per l'operazione dell'esercito israeliano nonostante gli altolà dei molti Paesi, anche gli Usa. "Non c'è forza al mondo che ci fermerà", ha avvertito.