Terrorismo Francia e Belgio: allarme per sospette bombe in 6 aeroporti. Evacuati gli scali da Lille ad Ostenda

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Gli aeroporti francesi di Lille, Tolosa, Nizza, Bron vicino a Lione, Nantes e Beauvais sono stati evacuati per allarme per sospette bombe. La notizia è stata diffusa dal canale Bfmtv che ha citato fonti dell'aviazione civile francese. Allarme rientrato subito a Lione e Nizza. Per il momento nessun velivolo può de- collare dai sei aeroporti mentre i passeggeri dei voli in arrivo sono bloccati a bordo degli aerei fermi in pista, in attesa dei controlli. Allarme anche nello scalo belga di Ostenda, evacuato. - (PRIMAPRESS)