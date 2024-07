La Francia vira a sinistra con NFP di Mélenchon (182 seggi) ma senza maggioranza piena

(PRIMAPRESS) - PARIGI - I dati definitivi del secondo turno delle elezioni in Francia confermano la vittoria della sinistra con il Nuovo Fronte Popolare a cui andranno 182 seggi, mentre saranno 168 per il partito del presidente Emmanuel Macron, Ensemble, e 143 a Rassemblement National, la destra di Marine Le Pen. Dunque nessuno dei tre partiti ha la maggioranza assoluta ed i veti pre-elettorali di coalizioni tra i tre renderà difficile creare una governance stabile. Il Nuovo fronte popolare, l'alleanza di sinistra che si formata per contra- stare l'avanzata del Rassemlement Na- tional al secondo turno delle elezioni legislative francesi, ha conquistato il maggior numero dei seggi alla prossima Assemble'e Nazionale. Quelli del Nfp saranno 182. Sono i dati definitivi diffusi dal ministero dell'Interno. Ensemble, la formazione centrista a so- stegno del presidente Macron ne ha ottenuti 168. Il Rassemblement National di Marine Le Pen è terzo con 143 deputati eletti. - (PRIMAPRESS)