Francia: alla vigilia del ballottaggio Le Pen anticipa la sua visione di politica estera nei confronti della Russia

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Alla vigilia del ballottaggio delle elezioni in Francia che vedrà Rassemblement National di Marine Le Pen conquistare la maggioranza nel paese, si profila anche un cambio di marcia nella politica estera e sopratutto nel conflitto russo-ucraino. Marine Le Pen promette che un primo ministro espressione del suo partito di destra, impedirà a Kiev di usare armi a lungo raggio fornite da Parigi per colpire in Russia. La leader di Rassemblament National assicura, inoltre, che ostacolerà l'eventuale invio di militari francesi in Ucraina, ipotizzato dal presidente Macron. Le dichiarazioni che appaiono come fughe in avanti della Le Pen, sono frutto dei pronostici di netta vittoria nei sondaggi della destra cosi come è già accaduto nel primo turno di votazioni. - (PRIMAPRESS)