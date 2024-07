Siccità, l’allarme dell’Anbi per invasi vuoti dalla Calabria alla Sardegna. Calati livelli di laghi e fiumi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Siccità, "Tra 3 settimane non ci sarà più acqua per l'agricoltura nel Centrosud".L'Anbi (Associazione nazionale dei consorzi di bacino) lancia l'allarme. Invasi quasi vuoti in Puglia, Abruzzo e Sicilia. Si- tuazione grave anche in Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio. Al Nord,invece,"stagione straordinaria" con riserve idriche ai massimi e neve ancora abbondante sulle Alpi. In Centro Italia,i recenti nubifragi e grandinate non hanno ricaricato gli invasi.Scendono livelli di laghi e fiumi. Una situazione pericolosa in caso di incendi boschivi perché l'intervento dei Canadair non avrà possibilità di raccolta acqua. - (PRIMAPRESS)