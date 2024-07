Nizza: le immagini dell’incendio a Moulins in cui sono morte 7 persone al vaglio degli investigatori

(PRIMAPRESS) - NIZZA - Gli investigatori francesi stanno passando al vaglio tutte le immagini disponibili per stabilire la dinamica del violento Incendio doloso scoppiato a Nizza e ch3 ha provocato 7 morti di cui 3 bimbi. L'incendio è scoppiato al settimo piano di un condominio che solo per un caso ha lasciato salve 35 persone. La tragedia in un edificio del quartiere Moulins. La pista dolosa "è quella privilegiata" per gli inquirenti. Il procuratore ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato in piena notte nel condominio. 25 autopompe e 72 vigili del fuoco sono state al lavoro per domare le fiamme. - (PRIMAPRESS)