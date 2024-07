Autonomia differenziata: raccolta firme a Napoli per abrogarla. Castellone (M5S): “Obiettivo 500mila firme”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La legge Calderoli sull’autonomia differenziata è stata approvata, ma i cittadini possono far sentire la propria voce attraverso un referendum abrogativo che decida se tenere in vita questa riforma o se abrogarla - lo scrive in una nota Facebook la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone, dopo l'apertura della piattaforma online per la raccolta firme per il referendum contro l'Autonomia Differenziata -. Per il referendum abrogativo, bisogna però raccogliere 500.000 firme entro il 30 settembre. Da una settimana sono presenti in tutta Italia tanti banchetti per la raccolta firme. Ma per dare a tutti la possibilità di firmare, da oggi è partita anche la piattaforma che permette la raccolta firme online. Una grande conquista di partecipazione civica. Ora è fondamentale rafforzare sempre di più la rete di partecipazione tra cittadini, associazioni, comitati civici, attivisti: tutti insieme, contro questa riforma spacca Italia" - conclude. - (PRIMAPRESS)