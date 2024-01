Soldati Usa uccisi in Giordania: l’Iran smentisce di essere dietro l’attacco. “I ribelli non prendono ordini da noi”

(PRIMAPRESS) - GIORDANIA - L'Iran smentisce di essere coinvolto nell'attacco di droni costato la vita ieri a 3 soldati statunitensi in una base militare Usa in Giordania. "Queste accuse - ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanaani, citato dall'agenzia Irna - sono mosse con un obiettivo politico volto a ribaltare la realtà della regione". "I gruppi di ribelli nella regione stanno rispondendo ai crimini di guerra e al genocidio del regime sionista e non prendono ordini dall'Iran". - (PRIMAPRESS)