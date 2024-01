Giordania: 3 soldati Usa uccisi sul confine con la Siria. Biden: “Uno spregevole attacco sostenuto dall’Iran”

(PRIMAPRESS) - GIORDANIA - Il presidente USA, Biden e la sua vice Kamala Harris, puntano il dito contro le milizie filo-iraniane per l'attacco condotto contro truppe Usa al confine tra Siria e Giordania dove sono stati uccisi 3 militari americani. "Uno spregevole attacco da parte di gruppi militanti sostenuti dall'Iran" scrive su X la vicepresidente statunitense, "Questi patrioti caduti hanno servito con coraggio e altruismo, totalmente devoti ai loro connazionali e alla sicurezza della nostra nazione e dei nostri alleati e partner. Tutta la nostra nazione onorerà per sempre questi guerrieri, il loro servizio e il loro ultimo sacrificio. Come Biden ha chiarito, continueremo a combattere il terrorismo e chiederemo conto a tutti i responsabili". - (PRIMAPRESS)