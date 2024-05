Turchia: scontri ad Istanbul per la festa del 1° Maggio. Circa 160 manifestanti fermati dalla polizia

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL (TURCHIA) - Scontri con polizia a Istanbul nella festa dei Lavoratori per il 1° Maggio. La polizia é intervenuta con gas lacrimogeni contro i manifestanti che hanno tentato di forzare una barriera formata da agenti per impedire loro di dirigersi verso la centrale piazza Taksim, a Istanbul, vietata per le celebrazioni del primo maggio.Lo riferiscono media turchi. Circa 160 manifestanti sono stati fermati e portati in caserma per accertamenti. I principali gruppi sindacali hanno deciso di non marciare verso la piazza. - (PRIMAPRESS)