USA: oggi l’arrivo nel Delaware delle 3 salme dei soldati uccisi in Giordania. Biden ad accoglierle

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden accoglierà il ritorno in patria delle salme dei tre soldati americani uccisi in Giordania. Sono stati uccisi in un attacco di droni in una base in Giordania che Washington ha attribuito ai combattenti sostenuti dall’Iran. I tre sono stati i primi militari statunitensi a morire a causa del fuoco ostile nella regione in seguito agli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre.

I corpi di William Jerome Rivers, Kennedy Ladon Sanders e Breonna Alexsondria Moffett arriveranno in una base aerea a Dover, nel Delaware. - (PRIMAPRESS)