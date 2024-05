Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste: oggi a Roma le proiezioni fino al 9 maggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi 2 al 9 maggio alle 18.30 presso la Sala Birri della Casa Argentina a Roma in via Veneto 7 si tiene la rassegna "Trieste a Roma": una selezione di sei film tra i migliori della 38ma edizione del Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste. L'evento è organizzato dalla IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana in collaborazione con l'Ambasciata Argentina, il Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste e APCLAI - Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia. I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano, realizzati da APCLAI Subtitles. - (PRIMAPRESS)