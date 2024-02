Gaza: il re Abdullah II chiede l’intervento di Biden: “Fermare l’invasione israeliana a Rafah”

(PRIMAPRESS) - GIORDANIA - Il re di Giordania Abdullah II ha chiamato il presidente degli Stati Uniti,Joe Biden dicendogli che il mondo “non può permettersi” l’invasione di terra pianificata da Israele a Rafah, dove si stanno rifugiando più di 1,4 milioni di persone. Ma la decisione di Netanyhau sembra irremovibile nonostante la forte pressione internazionale.

I gruppi di Hamas, dal canto loro hanno affermato che altri tre prigionieri israeliani sono stati uccisi nel bombardamento israeliano della Striscia di Gaza assediata. Un modo per fomentare la protesta degli stessi israeliani nei confronti del governo Netanyhau. E il risultato che i coloni israeliani hanno sparato a due palestinesi, dato fuoco a veicoli e distrutto proprietà in una notte di violenza nella Cisgiordania occupata.

Gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso almeno 28.340 palestinesi e ferito altri 67.984 dal 7 ottobre. Il bilancio delle vittime in Israele degli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre è pari a 1.139. - (PRIMAPRESS)