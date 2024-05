Lavoro, Bombardieri (Uil) a Monfalcone: “Servono misure strutturali. No bonus da 60 euro”

(PRIMAPRESS) - GORIZIA - "Servono misure strutturali, non spot e interventi elettorali. Il tema dei salari non può essere affrontato con un bonus di 60 euro netti, che bastano per un kg di carne,1 kg di parmigiano e 1 lt. di olio. La gente ha bisogno di recuperare la perdita del potere d'acquisto". Così Bombardieri,leader Uil,a Monfalcone(Go) per la mobilitazione del 1°maggio "Chiediamo al governo di parlare di lavoro e sicurezza tutto l'anno, non solo il 1° maggio". "Oggi non può essere una festa finché ci sarà anche un solo morto sul lavoro", ha scandito. - (PRIMAPRESS)