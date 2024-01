Sardegna: aperto un fascicolo per la morte di un 59enne in una battuta di caccia al cinghiale a Teulada

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - È stato aperto un fascicolo sulla morte di un 59enne in una tragica battuta di caccia a Is Cannoneris nelle campagne di Teulada. L'uomo di Giba è stato colpito accidentalmente da un altro cacciatore ed è morto. Il colpo sarebbe partito dall'arma di un 40enne che partecipava alla battuta pensando che quel movimento tra la vegetazione bassa fosse un cinghiale. Lo sparo ha colpito la vittima al fianco e alla spalla. La chiamata immediata dei compagni di caccia al 118 non è servita perché l'uomo è spirato prima di arrivare in ospedale. Nella zona erano circa 20 i cacciatori impegnati nella battuta. L'arma da cui è partito il colpo mortale per il 59enne è stata sequestrata. - (PRIMAPRESS)