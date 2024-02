Elezioni Sardegna: affluenza in calo. Ieri ha segnato il 52,4% nel 2019 fu di 53,09%

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Le elezioni regionali in Sardegna, mostrano ancora una volta una disaffezione al voto. L'afflulenza definitiva, ad urne chiuse di ieri alle 22, ha fatto segnare un 52,4%. Si conferma, dunque, la tendenza in calo per l'affluenza nell'ultima rilevazione dell'unica giornata di consultazioni, alle 22. Rispetto al 2019, si registrò un dato del 53,09, questa tornata segna dunque un nuovo calo dei votanti. Alla fine delle operazioni di voto,secondo i dati della Regione, nelle 1.884 sezioni hanno votato 758.252 elettori, cui 709.837 uomini e 737.916 donne. - (PRIMAPRESS)