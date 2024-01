Addio Gigi! La sepoltura di Riva nella Cappella D’Arcais al cimitero di Bonaria. Sorgerà un monumento

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Un bagno di folla ha accompagnato la cerimonia funebre per l'ultimo saluto al campione Gigi Riva nella basilica Bonaria di Cagliari. Molti i personaggi del mondo del calcio che hanno voluto rendere omaggio a "Rombo di Tuono". Dal commosso Gigi Buffon a Cannavaro, da Tardelli a De Sisti e il Presidente Gravina e il ministro Abodi. Sarà il cimitero di Bonaria ad accogliere il feretro di Gigi Riva nella cappella “D’Arcais” dove è stata già decisa la realizzazione di un monumento per ricordare una delle figure più rappresentative del calcio italiano. La cappella di inizi '800 sarà un riferimento per la Sardegna, - (PRIMAPRESS)