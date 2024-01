Elezioni Sardegna, il caso Solinas tra filoni d’inchiesta, invocazioni di garantismo e conflitti di partito

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI (SARDEGNA) - Il sequestro dei beni del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas e di altri indagati dalla Procura, non manca di destare qualche sospetto per il tempismo dell'inchiesta mentre si stanno definendo le liste elettorali per il rinnovo della regione. Casualità? Certo può essere ma non è la prima volta che candidati vengano fermati nella loro corsa elettorale da un'inchiesta.

La Guardia di Finanza di Cagliari ha eseguito il sequestro di beni e immobili per 350 mila euro al governatore della Sardegna Solinas e ad altri 6 indagati per cor- ruzione. Il provvedimento scaturisce da due filoni d'inchiesta, sulla compravendita di una proprietà e sulla nomina di Roberto Raimondi alla direzione generale dell'autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo. Nel primo caso,sono indagati anche il con- sigliere regionale Lancioni e l'imprenditore Roberto Zedda.

Sotto scadenza della presentazione delle liste e prima della tempesta sul governatore uscente la situazione, comunque, non era in acque calme. La Lega di Matteo Salvini insisteva nel proporre la ricandidatura del presidente uscente, Christian Solinas, segretario del Partito Sardo d'Azione affiliato alla Lega. Fratelli d'Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostiene invece la candidatura di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari ed esponente di lungo corso del movimento di destra dell'isola. Nell'attesa di un accordo tra i partiti della coalizione a livello nazionale, tutti i papabili si sono impegnati in una partenza di campagna elettorale.