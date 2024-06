Giornata mondiale della bicicletta: assegnati gli Oscar del Cicloturismo Italiano. A Lucca la gold medal 2024

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nella Giornata mondiale della bicicletta, il Green Road Award assegna l'Oscar Italiano del Cicloturismo 2024,il premio assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle Regioni che promuovono la vacanza su due ruote e il turismo lento. La premiazione questa sera a Lucca in onore della Ciclopedonale Puccini, medaglia d’oro dell’Oscar 2023. Le nuove ciclovie "da Oscar" su cui pedalare la prossima estate sono: al primo posto per la regione FRIULI VENEZIA GIULIA con la Ciclovia Pedemontana, seconda classificata la CALABRIA con la Ciclopedonale della Val di Neto, terzo posto alla Provincia Autonoma di TRENTO con la Green Road dei Fiori. Menzioni speciali: all’Appennino Bike Tour presentato dalla regione LIGURIA, alla regione SARDEGNA per il Cammino Minerario di Santa Barbara e alla regione CAMPANIA per la Via Silente. Anche questo premio ha contribuito all’affermazione nel nostro Paese del cicloturismo, una modalità di svago e vacanza che, secondo il Rapporto “Viaggiare con la bici 2024” di ISNART, conta 56 milioni di presenze cicloturistiche lo scorso anno, con un impatto economico diretto stimabile in oltre 5,5 miliardi di euro al 2023, in crescita del 35% sul 2022 e del 19% sul 2019. - (PRIMAPRESS)